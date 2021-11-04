Еще два террориста ПКК сложили оружие

Турецким силам безопасности сдались еще двое членов террористической организации ПКК, сообщает Anadolu со ссылкой на МВД республики.

По предварительным данным, бежавшие из рядов ПКК боевики присоединились к группировке в 2015 и 2021 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Турции и Ирака.

Террористы сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.

Таким образом, число членов террористической организации ПКК, которые добровольно сложили и сдались турецким властям в этом году, достигло 176 человек.