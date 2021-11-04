Оверчук о дорогах, которые откроют Армения и Азербайджан

Дороги, созданные после разблокирования всех региональных коммуникаций Арменией и Азербайджаном, будут под юрисдикцией той страны, по которой проходят. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

"Сегодня мы имеем отличное представление о реальном состоянии дорог. Опираясь на эти данные, как нам кажется, мы сможем найти конкретные решения. Они основываются на том, что дороги будут под юрисдикцией той стороны, по территории которой они проходят", – сказал Оверчук.