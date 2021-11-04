Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

«Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны». Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, об этом говорится в поздравительном письме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем Победы - 8 Ноября.

В письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН... Убежден, что под Вашим сильным руководством Азербайджан продолжит уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, а казахско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах наших народов».