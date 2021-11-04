Никол Пашинян: Ереван заинтересован в разблокировании коммуникаций с Азербайджаном
Армения заинтересована и привержена к заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, передает Интерфакс.
По его словам, Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций.
«Ереван готов пойти на конкретные решения при условии, что Армения получит автомобильные и железнодорожные коммуникации на территории Азербайджана, а Азербайджан - железнодорожные и автомобильные коммуникации по территории Армении. Это касается и дорог, связывающих Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой», – сказал Никол Пашинян.
По мнению армянского премьера существовавшие в период СССР железнодорожные и автомобильные коммуникации должны быть восстановлены.
«Мы готовы идти на такие решения. У нас есть конкретные предложения. Важно подчеркнуть, что в соответствии с заявлением от 11 января 2021 года мы должны еще и обговорить вопросы таможенного, фитосанитарного, пограничного и других возможных видов контроля. Это то, что зафиксировано в наших заявлениях. Армения заинтересована, готова и, надеемся, что в скором будущем удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно», – заявил премьер-министр Армении.