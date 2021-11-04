Никол Пашинян: Ереван заинтересован в разблокировании коммуникаций с Азербайджаном

Армения заинтересована и привержена к заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, передает Интерфакс.

По его словам, Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций.

«Ереван готов пойти на конкретные решения при условии, что Армения получит автомобильные и железнодорожные коммуникации на территории Азербайджана, а Азербайджан - железнодорожные и автомобильные коммуникации по территории Армении. Это касается и дорог, связывающих Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой», – сказал Никол Пашинян.