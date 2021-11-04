Милли Меджлис проводит регулярные встречи с семьями шехидов и гази, принимает меры и оказывает помощь в решении их проблем, уделяя особое внимание трудоустройству членов семей шехидов и гази в самом парламенте.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, приказом председателя ММ Сахибы Гафаровой, подписанным накануне первой годовщины Отечественной войны, Малейка Мамедзаде – мать солдата Джабраила Довлетзаде, чье имя занесено в скрижали Отечественной войны, который отомстил за генерала-майора Полада Хашимова, принята на государственную службу и трудоустроена в Милли Меджлисе.

Указами президента Азербайджана Ильхама Алиева Джабраил Довлетзаде посмертно награжден орденом «Флаг Азербайджана» и медалями «За Родину» и «За освобождение Кяльбаджара».