Журналисты посмотрели, как ветераны войны проходят реабилитацию

Сеть реабилитационных центров, построенных за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева в соответствии с современными требованиями, имеет особое значение в оказании реабилитационных и социально-психологических услуг ветеранам Отечественной войны, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало для представителей СМИ медиатур в Бакинский реабилитационный центр с целью ознакомления с реабилитационными и социально-психологическими услугами, предоставляемыми раненным в ходе боев участникам Второй Карабах ской войны.

В 2019-2021 годах после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию 12 реабилитационных и социальных учреждений, оснащенных современным оборудованием.

В послевоенный период в реабилитационных учреждениях оказываются социально-психологические и реабилитационные услуги раненым участникам войны и их родственникам, а также членам семей шехидов. Эти услуги уже оказаны 1 650 лицам.

158 ветеранов с ампутированными нижними конечностями были обеспечены 166 высокотехнологичными протезами, в том числе 908 человек получили моторизованные коляски на колесах.

Представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в Центре, а также услугами, оказываемыми участникам Отечественной войны, применяемыми здесь физиотерапевтическими процедурами.