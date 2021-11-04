Поскольку судья не позволил журналистам присутствовать на сегодняшнем заседании и освещать процесс, представители СМИ ожидали перед зданием Бакинского военного суда, чтобы получить хоть какую-то информацию о том, что же происходит на заседании.

Согласно имеющейся у haqqin.az информации, сегодня, 5 ноября, был допрошен бывший начальник отдела Главного следственного управления Ясин Мамедов, который дал показания против своего бывшего начальника, заявив, что Шихалиев отдавал незаконные приказы, поручал вымогать у потерпевших по данному уголовному делу миллионы долларов путем угроз и шантажа.

Журналистам удалось выяснить, что показания бывшего подчиненного настолько возмутили находившегося в зале суда за решеткой Мовлама Шихалиева, что он, почувствовав себя плохо, потерял сознание. Конвой вывел его из зала суда в таком состоянии. Из-за произошедшего в Бакинский военный суд была вызвана скорая медицинская помощь. Однако потерпевшие, не проявив к случившемуся никакого сострадания, потребовали от судьи, чтобы как можно скорее Мовлама Шихалиева вернули в зал суда и продолжили судебное разбирательство. Они обвинили Шихалиева в том, что он притворяется, что якобы ему плохо. Как сообщает musavat.com, вызванные в суд врачи заявили, что у Мовлама Шихалиева просто повысилось давление и никаких серьезных проблем нет.