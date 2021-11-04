Особое внимание УЕФА к Ильхаму Алиеву

УЕФА на своей странице в Twitter посвятил публикацию визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шемаху, где он принял участие в открытии нового футбольного стадиона.

На фото, опубликованном в Twitter, запечатлены Ильхам Алиев и исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов. Интересно, что УЕФА практически никогда не выставляет фотографии глав государств, если в мероприятии не участвовал президент УЕФА. Так что можно сказать, что открытию футбольной арены в Шемахе Европейский футбольный союз уделил весьма особое внимание.

Сообщается, что стадион в Шемахе был построен на средства, выделенные УЕФА по программе HatTrick. Данная программа направляет доходы, полученные от чемпионатов Европы, национальным ассоциациям.

«HatTrick помог АФФА улучшить свою инфраструктуру, – пишет сайт УЕФА. – Было профинансировано строительство футбольной академии в Товузе и городского стадиона в Шемахе. Последний, в открытии которого принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, включает в себя новое синтетическое поле, главную трибуну на 2 200 мест и новые помещения для игроков и болельщиков. Оба проекта предоставят АФФА дополнительные возможности для повышения уровня участия в игре и использования футбола для содействия социальной интеграции.

Кроме того, ежегодно АФФА может использовать средства УЕФА для строительства около десяти новых полей для мини-футбола для общественного пользования».