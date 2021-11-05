Врачи назвали диагноз Милоша Земана

Чешский президент Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен питательный зонд для кормления. Об этом журналистам заявил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко, передает РИА Новости.

По его словам, у Чешского президента диагностирован цирроз печени.

«Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», - сказал хирург, который в свое время оперировал первого президента Чехии Вацлава Гавела.