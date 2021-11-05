Врачи назвали диагноз Милоша Земана
Чешский президент Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен питательный зонд для кормления. Об этом журналистам заявил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко, передает РИА Новости.
По его словам, у Чешского президента диагностирован цирроз печени.
«Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», - сказал хирург, который в свое время оперировал первого президента Чехии Вацлава Гавела.
Пафко отметил, что в желудок Земану введен питательный зонд для кормления.
«Как долго зонд будет там находиться, зависит, в том числе, и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи», – заявил врач, добавив, что говорить о сроках выписки Земана пока преждевременно, это может занять 3-4 недели.
Напомним, президент Чехии Милош Земан 10 октября был помещен в Центральный военный госпиталь в Праге, 4 ноября его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату.