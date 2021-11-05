Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом грузинскому телеканалу «Рустави-2», заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

По его словам, Саакашвили сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту, посредством которой он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Кроме того, как отметил глава юстиции, бывший президент также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами.

Брегадзе добавил, что Саакашвили в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры находятся в норме.