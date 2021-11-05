Москва заявила, что не претендует на монополию в общении с Азербайджаном и Арменией

Россия не имеет цель получить эксклюзивное право на общение с Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ по случаю годовщины подписания Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года.

"Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнерство по всем азимутам, - говорится в документе. - Мы выступаем за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при адекватном учете изменившихся региональных реалий".

В российском МИД отметили, что все инициированные Москвой трехсторонние документы и механизмы не навязывались сторонам, а опирались на выверенный баланс интересов, предусматривали крайне уважительное отношение к суверенитету и интересам Баку и Еревана.

"Ряд наших инициатив не удалось согласовать, и это нормально. Зато уже затвержденное согласие, что называется, выстрадано и эффективно реализуется на практике", - подчеркнули в российском дипведомстве.