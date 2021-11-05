В Грузии полицейский убил полицейского
В Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в здании отделения полиции, передает Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ.
Сообщается, что убийство произошло в селе Чаладиди Хобского муниципалитета. В результате инцидента сотрудник полиции получил 14 огнестрельных ранений и скончался на месте.
По предварительным данным перед тем, как произошла стрельба, между полицейскими возникла ссора. Как рассказали местные жители журналистам, оба полицейских были соседями и вместе работали в одном отделении.
По факту в прокуратуре Грузии начато расследование.