Кубинец завоевал для Азербайджана золото чемпионата мира
На чемпионате мира по боксу в Белграде сегодня прошла первая часть финальных боев.
В решающем поединке в весовой категории до 86 кг представитель Азербайджана Альфонсо Домингес завоевал титул чемпиона мира. В финале натурализованный кубинец победил бразильца Кено Машадо.
Эта победа принесла Домингесу 100 тысяч долларов. Таковы призовые за победу на чемпионате мира.
Ранее бронзу завоевали Сархан Алиев (71 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг).
Напомним, что Альфонсо Домингес стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.