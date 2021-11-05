Москва требует от Вашингтона компенсации за потерю доступа к дипсобственности

«Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов», – заявил советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев, передает РИА Новости.

По его словам, Москва самым настоятельным образом на всех уровнях требует безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые были понесены.

«В общей сложности конфисковано шесть объектов, мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов", – сказал Кошелев, добавив, что дипмиссия обращалась в госдепартамент за разрешением посетить объекты порядка 470 раз, однако каждый раз со стороны Вашингтона приходил отказ.