Возьмут ли США обязательство не применять ядерное оружие первыми?

Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми, сообщает Politico.

Отмечается, что помощники главы государства также изучат возможность объявить о том, что "единственной целью" ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку.

Напомним, ранее Financial Times сообщал о том, что Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена с целью предотвратить переход Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Против отказа от принципа упреждающего удара, в частности, выступают, Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония.