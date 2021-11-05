Глава генштаба Украины рассказал, как Киев намерен применять Bayraktar
Украинские военнослужащие в случае угрозы продолжат использование турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил Начальник генерального штаба Украины Сергей Шаптала, передает РИА Новости.
По его словам, в Киеве пока не рассматривают вариант массового использования беспилотников.
«Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», – заявил Шаптала.