Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 08:34

В роли искры, способной, казалось бы, вызвать пламя большой войны, выступила армия Украины, нанесшая удар по донбасским сепаратистам с помощью турецкого беспилотника «Байрактар». И если по силе ракетный удар получился не ахти какой - мог быть и поточнее, и помощнее, то масштабы последовавшего скандала потрясают воображение. Москва вне себя от ярости: как Украина посмела закупить оружие, способное скорректировать баланс сил в регионе?! Очень похоже на реакцию боксёра, который выходит на ринг в перчатках и шлеме, после чего возмущается, что соперник позволяет себе такую же экипировку.

Параллельно под российскую «фруктово-овощную» раздачу попала Турция, посмевшая продать Украине «Байрактары» и предательски подпилив дружественную ось Москва-Анкара. Но вернемся к «диалогу совсем глухого с безнадежно немым» как пишут о ситуации беспросветного тупика в российско-украинских отношениях. Судя по публикациям в большинстве СМИ, обе страны заморозили двухсторонние контакты, подтягивают к границе боевые подразделения, упражняются в воинственной риторике… Словом, ситуация, что называется, на грани, о компромиссах не может быть и речи, а война кажется практически неизбежной. Но именно поэтому её не будет! Мало того, не будет даже выстрела сверх обусловленной нормы, регулирующей порядок «обмена ударами» в замороженных конфликтах. Возникновение любой войны обусловлено рядом закономерностей, действующих в 90 процентах случаев. Одна из них - войны не начинаются тогда, когда их ждут. Если обе недовольные друг другом или открыто враждующие стороны демонстративно подтягивают к границам пехоту и бронетехнику, произносят ритуальные угрозы и размахивают томагавками, можете спокойно отсылать посредников и наблюдателей по домам - воевать никто не будет. Когда одна из сторон морально и физически готова к войне, она ее начинает – без лишней риторики, без пронзительно-патриотических телешоу, в ходе которых населению объясняют, до какой степени мерзок противник, и как это правильно и благородное – накостылять ему по шее и поставить на место.

Кроме общечеловеческой закономерности, есть и сугубо региональная, характерная для постсоветского пространства. Иногда война необходима, порой – нежелательна. В первом случае поводом для вторжения может стать даже выстрел незадачливого пограничника, принявшего крупного орла за пикирующий истребитель противника. Во втором в упор не заметят подтянутую к границе танковую армию. Именно это, кстати, мы наблюдали год назад, когда на границе с Украиной была сосредоточена крупная группировка российских войск, и всем казалось, что теперь уж война в самом деле неизбежна, вследствие чего международные посредники из кожи вон лезли, чтобы не дать начаться боевым действиям, которые ни одна из сторон и не думала вести. Ничего не поделаешь: иногда война – это средство достижения цели, а порой та же цель намного эффективнее достигается посредством угрозы войны. Что, собственно, и делает сегодня политическое руководство России, стремящееся убедить мир, что война вот-вот начнется, что вот-вот Восточную Европу заполонят нескончаемые толпы беженцев, что вот-вот жертвами полномасштабных боевых действий могут стать ни в чем не повинные пассажиры гражданских авиалайнеров… Если прошлый российский «парад военной гордости» на границе с Украиной был прозрачным сигналом Соединенным Штатам отказаться от введения очередных экономических санкций против Москвы и прекратить вставлять палки в колеса «Северному потоку-2», (кстати, в Белом Доме сигнал поняли правильно, после чего российская армия, так и не сделав ни единого выстрела, вернулась в свои казармы), то цели нынешней демонстрации силы пока непонятны. Ясно лишь одно: ни у России, ни, тем более, у Украины сегодня нет ни малейшего желания начинать войну. Не говоря уже о том, что расхожее мнение о Путине, как о милитаристе, стремящимся вцепиться когтями двуглавого орла в Евразию и половину Европы, сильно преувеличено. Да, на Западе действительно сняли такое несусветное количество фильмов про пьяных русских генералов в ушанках, жмущих с бодуна на кнопку «пуск», что американцы с европейцами, похоже, сами поверили в миф о непредсказуемости русского народа. «Перестаньте злить этих русских, они же ядерную войну развяжут!» - дрожат западные политики, пока тот самый пьяный генерал в ушанке истошно вопит в допотопный мегафон: «Пустите меня, блин, всех сожгу к чертовой матери!..»