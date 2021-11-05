Россия и Украина вновь на грани войны? наша аналитика
В роли искры, способной, казалось бы, вызвать пламя большой войны, выступила армия Украины, нанесшая удар по донбасским сепаратистам с помощью турецкого беспилотника «Байрактар».
И если по силе ракетный удар получился не ахти какой - мог быть и поточнее, и помощнее, то масштабы последовавшего скандала потрясают воображение.
Москва вне себя от ярости: как Украина посмела закупить оружие, способное скорректировать баланс сил в регионе?! Очень похоже на реакцию боксёра, который выходит на ринг в перчатках и шлеме, после чего возмущается, что соперник позволяет себе такую же экипировку.
Параллельно под российскую «фруктово-овощную» раздачу попала Турция, посмевшая продать Украине «Байрактары» и предательски подпилив дружественную ось Москва-Анкара.
Но вернемся к «диалогу совсем глухого с безнадежно немым» как пишут о ситуации беспросветного тупика в российско-украинских отношениях. Судя по публикациям в большинстве СМИ, обе страны заморозили двухсторонние контакты, подтягивают к границе боевые подразделения, упражняются в воинственной риторике… Словом, ситуация, что называется, на грани, о компромиссах не может быть и речи, а война кажется практически неизбежной.
Но именно поэтому её не будет!
Мало того, не будет даже выстрела сверх обусловленной нормы, регулирующей порядок «обмена ударами» в замороженных конфликтах.
Возникновение любой войны обусловлено рядом закономерностей, действующих в 90 процентах случаев. Одна из них - войны не начинаются тогда, когда их ждут. Если обе недовольные друг другом или открыто враждующие стороны демонстративно подтягивают к границам пехоту и бронетехнику, произносят ритуальные угрозы и размахивают томагавками, можете спокойно отсылать посредников и наблюдателей по домам - воевать никто не будет.
Когда одна из сторон морально и физически готова к войне, она ее начинает – без лишней риторики, без пронзительно-патриотических телешоу, в ходе которых населению объясняют, до какой степени мерзок противник, и как это правильно и благородное – накостылять ему по шее и поставить на место.
Кроме общечеловеческой закономерности, есть и сугубо региональная, характерная для постсоветского пространства. Иногда война необходима, порой – нежелательна. В первом случае поводом для вторжения может стать даже выстрел незадачливого пограничника, принявшего крупного орла за пикирующий истребитель противника. Во втором в упор не заметят подтянутую к границе танковую армию. Именно это, кстати, мы наблюдали год назад, когда на границе с Украиной была сосредоточена крупная группировка российских войск, и всем казалось, что теперь уж война в самом деле неизбежна, вследствие чего международные посредники из кожи вон лезли, чтобы не дать начаться боевым действиям, которые ни одна из сторон и не думала вести.
Ничего не поделаешь: иногда война – это средство достижения цели, а порой та же цель намного эффективнее достигается посредством угрозы войны. Что, собственно, и делает сегодня политическое руководство России, стремящееся убедить мир, что война вот-вот начнется, что вот-вот Восточную Европу заполонят нескончаемые толпы беженцев, что вот-вот жертвами полномасштабных боевых действий могут стать ни в чем не повинные пассажиры гражданских авиалайнеров…
Если прошлый российский «парад военной гордости» на границе с Украиной был прозрачным сигналом Соединенным Штатам отказаться от введения очередных экономических санкций против Москвы и прекратить вставлять палки в колеса «Северному потоку-2», (кстати, в Белом Доме сигнал поняли правильно, после чего российская армия, так и не сделав ни единого выстрела, вернулась в свои казармы), то цели нынешней демонстрации силы пока непонятны.
Ясно лишь одно: ни у России, ни, тем более, у Украины сегодня нет ни малейшего желания начинать войну. Не говоря уже о том, что расхожее мнение о Путине, как о милитаристе, стремящимся вцепиться когтями двуглавого орла в Евразию и половину Европы, сильно преувеличено.
Да, на Западе действительно сняли такое несусветное количество фильмов про пьяных русских генералов в ушанках, жмущих с бодуна на кнопку «пуск», что американцы с европейцами, похоже, сами поверили в миф о непредсказуемости русского народа.
«Перестаньте злить этих русских, они же ядерную войну развяжут!» - дрожат западные политики, пока тот самый пьяный генерал в ушанке истошно вопит в допотопный мегафон: «Пустите меня, блин, всех сожгу к чертовой матери!..»
При этом реальный, непридуманный российский генерал вовсе не рвется уничтожать мир, в котором он прекрасно устроен, пользуется всеми благами цивилизации, включая дорогие автомобили, роскошные загородные виллы, полеты в бизнес-классе по Америкам-Европам…
Не имея гарантий слабого сопротивления противника и полной лояльности на покоренных/захваченных территориях, Путин никогда не станет воевать. Бросить в бой несколько армейских корпусов из-за обиды на «Байрактар»? Вторгаться на территорию чужого государства, где его искренне ненавидят? Нет, такое, скорее, по части Сталина, но никак не Владимира Владимировича Путина.
Конечно же, полностью исключить вероятность войны между Украиной и Россией нельзя. Но в будущем, не сейчас. И произойдет это неожиданно для всех. То есть, щелкнем пультом как-нибудь вечером и увидим на экране телевизора русских солдат, но не под Ростовом, где они заигрывают с местными красавицами, а в центре Донецка, с наведенными автоматами.
Увы, беда всегда приходит в тот момент, когда ее не ждешь…