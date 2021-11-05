Итоговый релиз по итогам заседания министров ОПЕК+ гласит: министры решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре. С учетом основных показателей нефтяного рынка и консенсуса в отношении его перспектив принято решение подтвердить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Подчеркнута важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.

Как и прогнозировалось, картель пошла наперекор просьбе США увеличить в декабре ежемесячную добычу на 600-800 тыс. баррелей в сутки вместо запланированных 400 тыс. Азербайджан поддержал это решение, в декабре страна увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс баррелей в сутки - до 654 тыс. баррелей в сутки. Изначально ожидалось, что участники альянса не предложат увеличение больше, чем на 400 тыс. баррелей в сутки. А США могут согласиться с текущими условиями соглашения при условии, что другие члены альянса «компенсируют» добычу тех стран, которые не достигли поставленных целей. Да и мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить план по увеличению добычи нефти.

И нельзя сказать, что нефтяники приняли такое решение назло Вашингтону. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, они обсуждали с потребителями нефти, в том числе и с США, возможность дополнительного увеличения нефти, но приняли «правильное решение» - не увеличивать добычу сверх плана. Да и раздувать спор между сторонами не стоит, уже в первом квартале следующего года ожидается увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу. А по прогнозам министра нефти и высшего образования Кувейта Мохаммеда Аль-Фареса и министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, уже в следующем году рынок нефти будет в профиците.

А вот вице-премьер России Александр Новак проявляет осторожность. По его мнению, нефтяной рынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут. ОПЕК+, хоть и наращивает добычу, но в зимние месяцы будет сезонное снижение. На рынке уже наблюдается увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах, но спрос на нефть ключевых потребителей все еще находится под давлением штамма «Дельта». И если рынок будет восстанавливаться, у ОПЕК+ есть возможность оперативно реагировать.

То есть с ОПЕК+ все в порядке, альянс отстаивает свои интересы и не желает допускать избытка нефти на рынке и резкого спада цен. А сторонники наращивания добычи желают удешевления нефти, хотя и по разным причинам. Так, президент США Джо Байден больше озабочен тем, что из-за дорогого бензина американцы испытывают затруднения с передвижением, что мешает развитию экономики. В Европе же энергетический кризис больше связан с дефицитом газа, но ее электростанции не приспособлены принимать большие объемы нефтепродуктов в качестве топлива.