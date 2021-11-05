Как стало известно немецкому изданию Der Spiegel, еще 19 октября около 7:20 в Берлине полиция обнаружила тело мужчины, который, судя по всему, выпал из окна верхнего этажа комплекса зданий российского посольства. Реанимировать его не удалось, но и достоверно установить причину смерти тоже: это оказался российский дипломат, и представители посольства забрали тело, отказавшись от услуг немецкого следствия и прикрывшись версией несчастного случая. На следующий день покойного отправили на родину.

По данным журналистов, погибший был вторым секретарем посольства, аккредитованным для работы в Берлине с лета 2019 года. Речь идет о 35-летнем Кирилле Жало. Это совсем не простой человек на российской дипломатической службе, а сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Это управление является структурным подразделением Второй службы ФСБ Российской Федерации и ведает защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, то есть от противодействия ИГИЛ до укрощения оппозиции. С высокой вероятностью второй секретарь посольства России в Федеративной республике Германии также являлся кадровым сотрудником ФСБ, так принято в МИДе, так принято в подобных семьях. Во всяком случае, немецкие службы безопасности, по информации Der Spiegel, именно так и считали.

СМИ обращают внимание, что до работы в Берлине Кирилл Жало был третьим секретарем российского представительства при Министерстве обороны в Вене. В Германию его перевели летом 2019 года. Через два месяца здесь произошло убийство Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии, бывшего полевого командира чеченских боевиков, скрывавшегося от преследования российскими спецслужбами. На него уже было совершено одно покушение, когда Хангошвили жил в Грузии. После этого он несколько раз менял страны, пока не осел в Германии. 23 августа 2019 года убийца подъехал к нему сзади на велосипеде и произвел выстрелы, включая контрольный. Киллера удалось задержать по свежим следам, и им оказался некто Вадим Красиков. В июне 2020 года федеральный прокурор выдвинул обвинение против Красикова в заказном убийстве, а власти Российской Федерации были названы «главным фактором убийства под заказ».

При анализе преступления следователи пришли к выводу, что у киллера должна была быть поддержка: он прибыл в Берлин за считанные часы до убийства, и кто-то должен был сообщить ему маршрут передвижения жертвы и обеспечить средствами отхода: велосипедом и электросамокатом, на которых Красиков уходил с места преступления. До этой поездки в Германию, как удалось выяснить, Вадим Красиков неоднократно был в офисе антитеррористического центра ФСБ, который принадлежит как раз Второй службе.

Был ли задействован Кирилл Жало в операции по ликвидации Зелимхана Хангошвили или нет, обстоятельства его смерти в Берлине крайне подозрительны и указывают, скорей всего, на какие-то проблемы, связанные именно с тайной частью работы дипломата. По неосторожности такие люди из окон не выпадают.