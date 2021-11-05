Антонио Дзанарди: «Массовое обнищание, продовольственные кризис, конфликты и войны… Вот что ожидает мир»

По его прогнозам, в результате глобального потепления бедные страны станут еще беднее, произойдет массовое обнищание, грянет продовольственный кризис, разразятся разного рода конфликты и войны. Как следствие это вызовет беспрецедентную по уровню миграцию. Италия уже испытывает на себе тяжелые последствия наплыва мигрантов, сказал он.

В постковидный период Европе угрожает огромного масштаба миграция, которая непосредственно связана с глобальными климатическими изменениями, заявил haqqin.az бывший дипломатический советник президента Италии , экс-посол Италии в России Антонио Дз анарди.

Как считает Дзанарди, Европа не готова принять и интегрировать в свое общество такого масштаба приток мигрантов. «Два века Италия была страной миграции. Бедные, малоимущие итальянцы эмигрировали в США, Францию, Германию и другие государства. Наша государственная система больше ориентирована на отток людей из страны, нежели на прием мигрантов», - указывает дипломат.

Вместе с тем он уверен, что в ближайшие годы будет постоянно расти миграция из бедных стран «глобального Юга» в богатые государства «глобального Севера». И решить эту проблемы можно только общими усилиями Евросоюза и Турции.

Дзанарди убежден, что без участия Турции остановить волну миграции невозможно. А Европе необходимо в первую очередь решить проблемы, приводящие к миграции. Иначе даже трудно представить, каким глобальным кризисом все это обернется…