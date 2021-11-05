Лучинский призвал Грузию и Молдову воспользоваться моделью Азербайджана

Бывший глава молдавского государства считает, что Азербайджан является образцом для многих стран, поскольку сумел спустя 30 лет после оккупации восстановить историческую справедливость.

«Прошлой осенью Азербайджан продемонстрировал миру свою модель решения проблемы восстановления территориальной целостности. К сожалению, пока не все страны, которые столкнулись с проблемой сепаратизма могут воспользоваться этой моделью для возвращения своих потерянных территорий». Об этом в интервью haqqin.az заявил экс-президент Молдовы Петр Лучинский.

Основная фабула азербайджанской модели, по словам Лучинского, заключается в том, что, когда исчерпываются все политические средства и одна из сторон конфликта игнорирует международное право и резолюции международных организаций, в частности Совбеза ООН, другая сторона берет на себя всю ответственность за ситуацию и прибегает к военным рычагам. И важно создать к тому времени мощный военный потенциал страны. В этом смысле Азербайджан поступил очень мудро, на протяжении долгих лет упорно занимался военным строительством. Надо было вытерпеть, но решить вопрос основательно и коренным образом.

Лучинский противопоставляет азербайджанской модели грузинскую авантюру в Цхинвали, обернувшуюся для Тбилиси в августе 2008 года величайшей трагедией. Экс-президент считает, что правительство М.Саакашвили приняло ошибочное и поспешное решение о проведении войсковой операции без должной подготовки армии.

Но вместе с этим, по мнению экс-президента, не каждая страна может применить с точки зрения политической стратегии и военных тактических действий азербайджанскую модель ведения 44-дневной войны.

Во избежание в будущем новых кровавых конфликтов, по убеждению Лучинского, ООН должна сформировать принудительные механизмы для реализации принятых Совбезом решений. И с этой целью необходимо расширить полномочия над национальной универсальной организации и наделить ООН правом беспрепятственного вмешательства в конфликты для восстановления международного права.

Возвращаясь к азербайджанской модели, Лучинский считает, что все это время Баку выстраивал блестящую работу и взаимодействие с институтами мирового общественного мнения.

«Во время конфликта в Приднестровье Молдова проиграла информационную войну. Справедливый голос Кишенева заглушила мощная российская пропаганда, убедившая мир «в массовых убийствах невинных русских». Азербайджан же победил в ключевой схватке современной войны – на полях информационной войны», - говорит Лучинский.

Экс-президент особо подчеркнул роль президента Ильхама Алиева, как на полях сражения, так и в информационной войне. «Азербайджан превзошел своего противника на всех уровнях противостояния», - заключил экс-президент.