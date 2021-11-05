Исмахане Элуафи: «Пандемия ковида породила страшную пандемию голода»

"Мы наблюдаем на продовольственных рынках в различных регионах мира рост дефицита и резкого повышения цен на самые необходимые продукты. Это результат разрыва в цепочке поставок продовольствия. FAO постоянно мониторит рынок продовольствия и цены по всему миру», - говорит научный сотрудник.

« Пандемия COVID-19 нанесла мощный удар по мировому сельскому хозяйству. Крайне негативные последствия отмечаются как в доступности, так и количестве производимого продовольствия в мире » . Об этом сказала haqqin.az Исмахане Элуафи, главный научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (The Food and Agriculture Organization (FAO) - специализированное учреждение ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом).

По ее словам, пандемия принесла стремительное увеличение голода в мире, который в ближайшие годы будет только нарастать. С 2019 по 2020 год прирост голодающих людей составил 161 млн человек. Все эти факты зафиксированы в подготовленном в 2021 году отчете FAO. Это однозначно результат пандемии. В период нескольких нараставших волн ковида, страны ввели локдаун и фермерские хозяйства не смогли сбыть свою продукцию. Фермерам запрещалось работать на своих полях, произошла огромная потеря в производстве сельхозпродукции, рассказывает И.Элуафи.

Нас беспокоит тот факт, что к этому числу голодающих в предстоящие годы прибавится еще 120 млн человек. Всего в мире 811 млн голодных людей. Большинство из них живет в Африке, Латинской Америке, странах Карибского бассейна и южной Азии.

И.Элуафи убеждена, что сейчас вопрос стоит именно в скорейшем обеспечении бедных стран продовольствием: «Пандемия создала ситуацию, когда ничего другого как срочно спасать население этих стран от голода не остается», - цитирует haqqin.az И.Элуафи.