Глава ЦРУ поехал в Москву и предостерег от войны против Киева

Американский телеканал CNN утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предупредить Кремль о том, что в Вашингтоне следят за передвижениями войск России вблизи границы Украины.

В репортаже телеканала со ссылкой на информированные источники сообщается, что на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Также утверждается, что администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом. По сведениям собеседников издания, после встреч в России Бернс провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить возникшую между странами напряженность. Для поддержки этих усилий 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.