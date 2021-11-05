Экс-сотрудник Госдепа: Минская группа оказалась безуспешной на Кавказе

Бывший заместитель помощника секретаря по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Давид Меркель, выступая на панели «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» VIII Бакинского Глобального форума «Мир после COVID-19», заявил, что карабахский конфликт препятствовал развитию региона Южного Кавказа.

По его мнению, налаживание сотрудничества между странами региона будет способствовать его развитию.

«Деятельность Минской группы ОБСЕ оказалась безуспешной. Международные организации должны продолжить свои миссии. Необходимо работать над ценностями, объединяющими страны Южного Кавказа», - сказал Меркель.