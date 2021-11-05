Новый министр обороны Украины заявил, что Bayraktar не нарушает Минские соглашения
«Украина считает, что не нарушала Минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе», - заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.
«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат», - сказал Резников.
Ранее Генштаб ВС Украины заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе.