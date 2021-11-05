Роберт Секута: «Победа Азербайджана в войне изменила ситуацию в регионе»

«Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила ситуацию в регионе». Об этом, выступая на панели «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» VIII Глобального Бакинского форума, сказал бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Дипломат отметил, что победа Азербайджана изменила динамику в регионе, и это было как «стратегическое землетрясение». Он считает, что такое изменение приведет к созданию нового стратегического взгляда на все.

Секута также сказал, что длившийся на протяжении 30 лет конфликт и оккупация негативно сказались на населении, поэтому пришло время налаживать мир между странами, и отметил важность роли США в налаживании отношений между государствами региона.