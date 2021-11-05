Хулуси Акар: Турция была и будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

Турция, как и до сегодняшнего дня, останется рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Анкаре по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

«Как и до сегодняшнего дня, мы будем рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Пусть никто в этом не сомневается. Мы неоднократно заявляли об этом на всех платформах, на всех наших переговорах и будем продолжать это делать», - сказал он.

Хулуси Акар напомнил, что 30 лет назад Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, в результате чего более миллиона человек оказались в сложном положении.

«Наши братья, невинные люди, были убиты там, в частности в Ходжалы, армянскими боевиками. Когда все это произошло, Минская группа ОБСЕ заявила, что «эти проблемы будут решены путем переговоров». Прошло 30 лет. Но, к сожалению, мы увидели, что не было предпринято никаких действий, не зафиксировано никакого прогресса. В результате наши азербайджанские братья за 44 дня одержали победу и освободили свои земли от армянской оккупации, продемонстрировав всему миру мощь тюрков», - подчеркнул Акар.