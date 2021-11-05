Бинали Йылдырым: «Никто не должен выступать против мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией»

«Азербайджан освободил земли, которые находились под оккупацией около 30 лет. В результате этой славной победы мы можем обсуждать установление мира на Южном Кавказе», - заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на панели «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» VIII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Азербайджан предложил Армении мирное соглашение и никто не должен выступать против него.

«После мирного соглашения не останется проблем между Турцией и Арменией для нормализации отношений. Турция тесно сотрудничает со странами региона для разрешения этого конфликта, и это сотрудничество будет и дальше развиваться в атмосфере взаимопонимания», - сказал Йылдырым.