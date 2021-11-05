Экс-глава МИД Турции: «Армения не должна действовать по указке диаспоры»

Бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, выступая на панели «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» VIII Глобального форума «Мир после COVID-19», заявил, что армянская диаспора оказывает серьезное давление на Армению.

«Армения – сосед Турции. Мы пытались решить конфликт мирным путем. Это было бы выгодно для Армении, потому что через Турцию у нее был бы выход на страны мира. Турция предлагала это Армении. Армяне не должны предпринимать шаги, опираясь на диаспору. Они должны понять, что живут в этом регионе и не должны действовать по указке диаспоры. Нужно смотреть в будущее», - сказал Четин.

Он также коснулся темы деятельности Минской группы ОБСЕ.

«Мы возлагали надежды на Минскую группу ОБСЕ, но она бездействовала, продолжительные переговоры оказались безуспешными. По истечении 30 лет не осталось иного пути, кроме как применить силу в течение 44 дней. Сегодня Армения должна думать не о реванше, а отдать предпочтение сотрудничеству в регионе», - заявил экс-глава МИД Турции.