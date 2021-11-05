Хикмет Гаджиев: "Есть множество примеров, когда войны сменяются долгожданным миром"
«Ситуация на Южном Кавказе изменилась. Оккупация снизила экономический потенциал, независимость Армении. Следствием этого стала и эмиграция из страны». Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выступая на панели «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».
Как отметил Х.Гаджиев, если Армения откажется от территориальных претензий к соседним странам, это положительно скажется на ее развитии.
«Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Если Армения изменит свои стратегические взгляды, то это пойдет ей на пользу. Для реализации своего потенциала Армения должна наладить нормальные отношения с соседями. Последние парламентские выборы в стране показали, что ее население не поддерживает политику реваншистов. Несмотря на поражение в войне, Никол Пашинян вновь победил на выборах, а Роберт Кочарян потерпел поражение».
Помощник президента также отметил, что Армения не имеет выхода к морю, но может получить его через Зангезурский коридор.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что есть множество примеров, когда войны сменяются долгожданным миром и наступает период мирного сосуществования. К примеру, в 1963 году Елисейский мирный договор поставил точку на многолетнем противостоянии между Германией и Францией.
После окончания войны Азербайджан выступил с мирными инициативами и сейчас ждет ответа от Армении на свои предложения.
«В первой карабахской войне пропали без вести 4 тысячи азербайджанцев. Азербайджан ждет ответа от Армении в связи с судьбами этих людей. В этом вопросе можно воспользоваться опытом балканских стран. С другой стороны, освобожденные от оккупации территории заминированы. Достоверность карт минных полей, предоставленных на сегодняшний день, составляет всего 25 процентов».
Помощник президента добавил, что, как сказал один известный журналист, противостояние между странами начинается со статьи на газетных страницах. В этом смысле можно сказать, что Нагорно-Карабахский конфликт начался со статьи помощника Михаила Горбачева по экономическим вопросам Аганбегяна в 1987 году в газете французских коммунистов L`Humanite.
Гаджиев с сожалением отметил, что по сей день в Армении бытует агрессивная и ненавистническая риторика по отношению к Азербайджану.
«В этой стране некоторые политические силы не могут смириться с итогами войны и сложившимися новыми реалиями в постконфликтный период. Они продолжают активно выступать с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана и пытаются усилить реваншистское настроение в обществе. Это вредный и опасный путь. Реваншистская политика Армении может привести к новым трагедиям для этой страны», - сказал помощник президента.