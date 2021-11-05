Хикмет Гаджиев: "Есть множество примеров, когда войны сменяются долгожданным миром"

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«Ситуация на Южном Кавказе изменилась. Оккупация снизила экономический потенциал, независимость Армении. Следствием этого стала и эмиграция из страны». Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выступая на панели «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19». Как отметил Х.Гаджиев, если Армения откажется от территориальных претензий к соседним странам, это положительно скажется на ее развитии. «Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Если Армения изменит свои стратегические взгляды, то это пойдет ей на пользу. Для реализации своего потенциала Армения должна наладить нормальные отношения с соседями. Последние парламентские выборы в стране показали, что ее население не поддерживает политику реваншистов. Несмотря на поражение в войне, Никол Пашинян вновь победил на выборах, а Роберт Кочарян потерпел поражение».

Помощник президента также отметил, что Армения не имеет выхода к морю, но может получить его через Зангезурский коридор. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что есть множество примеров, когда войны сменяются долгожданным миром и наступает период мирного сосуществования. К примеру, в 1963 году Елисейский мирный договор поставил точку на многолетнем противостоянии между Германией и Францией. После окончания войны Азербайджан выступил с мирными инициативами и сейчас ждет ответа от Армении на свои предложения. «В первой карабахской войне пропали без вести 4 тысячи азербайджанцев. Азербайджан ждет ответа от Армении в связи с судьбами этих людей. В этом вопросе можно воспользоваться опытом балканских стран. С другой стороны, освобожденные от оккупации территории заминированы. Достоверность карт минных полей, предоставленных на сегодняшний день, составляет всего 25 процентов».