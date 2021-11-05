Давка на концерте в США привела к гибели 8 человек

Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали во время музыкального фестиваля в США, сообщает Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошел во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене. Возникла паника и давка. Некоторые зрители теряли равновесие и падали под ноги толпы.

Шоу остановили, как только организаторы увидели произошедшее. По словам местных властей, в больницу направлено 17 человек, 11 из них с сердечными приступами.