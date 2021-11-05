Азербайджан увеличил импорт грузинских вин

За первые 10 месяцев 2021 года Грузия экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.

Сообщается, что выручка от экспорта вина в январе-октябре этого года достигла 194 миллионов долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем экспортированных вин увеличился на 11%.

Крупнейшим экспортером грузинских вин остается Россия – более 49 миллионов бутылок. Далее следуют Украина и Польша.

Отмечается, что за этот период экспорт вин в Азербайджан вырос на 8% и состав 181727 бутылок.