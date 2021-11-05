Госпогранслужба наградила бизнесмена Ильгара Мамедова

Один из создателей компании Artpak - бизнесмен Ильгар Мамедов сегодня был награжден Государственной пограничной службой.

Азербайджанский предприниматель удостоился медали «За заслуги в военном сотрудничестве».

В ходе Отечественной войны компания Artpak оказывала посильную помощь азербайджанской армии. Компания и ее сотрудники перечисляли средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики. Также Artpak отправил пограничникам, охраняющим границы на освобожденных территориях, грузовик с продуктами.

Компания Artpak образована в 2009 году и специализируется на производстве гибкой полимерной упаковки и самоклеящихся этикеток. Artpak работает на основе новейших технологий, полиграфическая продукция компании пользуется заслуженным авторитетом и высоким спросом, соответствует мировым стандартам.