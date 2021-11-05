Икрам Нур, автор haqqin.az 13:25

Правительство Пакистана согласилось на прекращение огня с пакистанскими талибами из террористической организации «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП). Перемирие заключено сроком на один месяц. Этому предшествовали более чем двухнедельные переговоры представителей Исламабада и ТТП, которые проходили на территории восточной афганской провинции Хост при посредничестве афганских талибов. Особой радости достигнутое перемирие в Пакистане не вызвало. Во-первых, потому что подобные соглашения уже заключались в 2004, 2005, 2006 и 2009 годах – и всякий раз срывались по вине боевиков. Во-вторых, между Исламабадом и местными талибами кровь 83 000 пакистанцев, девять тысяч из которых – военнослужащие и полицейские. Такое трудно забыть, да никто забывать и не собирается.

В Пакистане задаются вопросом, стоит ли вообще договариваться с талибами. Армия и спецслужбы страны научились добиваться впечатляющих успехов в борьбе с террористическими группами, громя их сети чуть ли не «под ноль». Операция «Зарб-и-Азб» в 2014 году и операция «Радд-уль-фасаад» в 2017 году сломали хребет ТТП и другим группировкам в Пакистане, дав стране вздохнуть спокойно. Состояние относительной безопасности продлилось до лета нынешнего года. А с победой афганских талибов у их пакистанских собратьев словно открылось второе дыхание. С афганской территории они вновь начали атаковать Пакистан, и число их жертв в 2021 году идет уже на сотни. Исламабад продемонстрировал свою политическую волю и умение сочетать дипломатию и силовые операции. Сначала договорившись с афганскими талибами о том, что те не будут предоставлять пакистанским коллегам базы на своих территориях. А затем, несколько недель назад, ликвидировав в районе Хайбер-Пахтунхва влиятельного командира ТТП Хаваза Дина, имевшего говорящее прозвище Шер Хан. И предложил талибам переговоры. Место их проведения – афганская провинция Хост – было выбрано совершенно не случайно. Исламабаду крайне важно было продемонстрировать представителям ТТП, что поддержки им в Афганистане не будет, что теперь здесь им не рады. И, судя по отрывочной информации с переговоров, афганская сторона отработала этот сценарий в поддержку Исламабада на все сто процентов.