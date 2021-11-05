«Таможенники-волонтеры» победили в Лиге Победы фото
С 20 октября по 5 ноября 2021 года при организационной поддержке Союза волонтерских организаций Азербайджана, Ассоциации футбольных федераций страны и Фонда молодежи проводился футбольный турнир "Лига Победы", посвященный славной победе в Отечественной войне.
В футбольном турнире" Лига Победы " приняли участие 12 команд (волонтеры туризма, АФФА, транспорта, ASAN, миграции, диаспоры, Формулы 1, волонтеры одного волонтера, волонтеры друга, молодые волонтеры, аграрные волонтеры). В результате жеребьевки команды боролись в 4 группах по 3 команды в каждой. Команды, занявшие первые два места в группах, получили право бороться в ¼ финала.
Футбольная команда отряда " Таможенник-волонтер" одержала крупную победу над соперниками в группе B и обеспечила себе путевку в ¼ финала.
Продолжив успешное выступление, в ¼ финала она одержала победу над волонтерами АФФА и вышла в следующий раунд.
В полуфинале турнира команда встретилась с волонтерами туризма, и игра завершилась победой таможенников.
И наконец, 5 ноября состоялся финальный этап футбольного турнира "Лига Победы", в котором команда отряда "Таможенник-волонтер" встретилась с волонтерами ASAN за чемпионство. В финальной игре, проходившей в условиях напряженной и интересной спортивной борьбы, команда "Таможенник-волонтер", проявив профессионализм и упорство, со счетом 3:2 победила соперника и подняла над головой кубок "Лиги Победы".
Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов принял участие в церемонии награждения и вручил Кубок.