С 20 октября по 5 ноября 2021 года при организационной поддержке Союза волонтерских организаций Азербайджана, Ассоциации футбольных федераций страны и Фонда молодежи проводился футбольный турнир "Лига Победы", посвященный славной победе в Отечественной войне.

В футбольном турнире" Лига Победы " приняли участие 12 команд (волонтеры туризма, АФФА, транспорта, ASAN, миграции, диаспоры, Формулы 1, волонтеры одного волонтера, волонтеры друга, молодые волонтеры, аграрные волонтеры). В результате жеребьевки команды боролись в 4 группах по 3 команды в каждой. Команды, занявшие первые два места в группах, получили право бороться в ¼ финала.