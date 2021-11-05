Пришла в гости и украла все золото

Житель села Гёйтепе в Исмаиллинском районе обратился в полицию, обнаружив кражу из собственного дома ювелирных украшений на сумму 6 850 манатов, а также 300 манатов наличными деньгами, сообщили в пресс-службе Шекинской региональной группы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что преступление совершила родственница потерпевшего З.Пириева, которая затем продала все золото в Баку. Часть денег, вырученных от продажи, была передана следствию в качестве вещественного доказательства.

По факту в Исмаиллинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.