Около 100 тел погибших были обнаружены после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, передает Reuters.

Ранее мэр Фритауна, столицы страны, заявил, что взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком. По его словам, количество жертв может превысить 100.

"На данный момент в центральный морг в столице было доставлено 91 тело в результате взрыва бензовоза, произошедшего рано утром в субботу", - сообщил управляющий моргом Синнеха Камару.