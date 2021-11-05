Странное «хобби» отца министра вызвало скандал в Армении

Армянская газета «Паст» получила несколько жалоб на отца министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна, который присваивает территории на кладбище в общине Паракар.

Жители в недоумении жалуются, что отец министра Аршак Мкртчян соорудил могильную насыпь, заняв таким образом территорию на кладбище.

Газета связалась с охранником кладбища, спросив, действительно ли кто-то захоронен на этом месте, на что он ответил отрицательно.

«Никто не похоронен, просто Аршак соорудил могилу. Мужчины ночью отправились на кладбище и убедились, что могила не выкопана, а под насыпью - обычный мусор. Там также установлен памятник», - рассказал охранник.