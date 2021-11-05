Странное «хобби» отца министра вызвало скандал в Армении
Армянская газета «Паст» получила несколько жалоб на отца министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна, который присваивает территории на кладбище в общине Паракар.
Жители в недоумении жалуются, что отец министра Аршак Мкртчян соорудил могильную насыпь, заняв таким образом территорию на кладбище.
Газета связалась с охранником кладбища, спросив, действительно ли кто-то захоронен на этом месте, на что он ответил отрицательно.
«Никто не похоронен, просто Аршак соорудил могилу. Мужчины ночью отправились на кладбище и убедились, что могила не выкопана, а под насыпью - обычный мусор. Там также установлен памятник», - рассказал охранник.
Жители села сообщают также, что это не единственная «фейковая» могила на территории кладбища, и отец министра успел обзавестись уже несколькими такими.
Сам отец министра утверждает, что на территории кладбища в прошлом был каменный карьер. После прекращения его эксплуатации земля официально перешла под юрисдикцию общины Мердзаван, Мкртчян же, с разрешения ее главы, получил 3-4 участка на этой территории. По его словам, «он просто расчистил территорию кладбища, чтобы его облагородить».