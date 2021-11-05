Экстренная посадка самолета Buta Airways в Стамбуле

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан воздушного судна, выполнявшего рейс Buta Airways J2-9103 Баку - Стамбул (Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в новом аэропорту Стамбула. Об этом сообщили в Buta Airways.

Согласно сообщению, самолет благополучно приземлился в 10:50 по местному времени.

При улучшении погодных условий самолет из нового аэропорта Стамбула вылетит за пассажирами в аэропорт Сабиха Гекчен.