Дорожная полиция предупредила жителей Баку

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые будут проводиться по случаю Дня Победы – 8 Ноября, на некоторых улицах и проспектах движение всех видов транспорта будет ограничено. Об этом haqqin.az сообщили в Главном управлении Баку Государственной дорожной полиции.

Ограничение будет действовать с 07:00 часов 8 ноября и до окончания мероприятия.

«Шествие предусмотрено от Площади флага к центру города и далее до Парка Победы. В связи с мероприятием в направлении круга «Азнефть», проспекта Нефтяников, улиц Ковкаб Сафаралиевой, Азадлыг, Бюльбюля, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят и Бульвара Белый город направления движения автомобилей изменяются. С круга 20-го участка в направлении центра города автомобили должны следовать по внутренним улицам поселка Баил с выходом на проспект Парламента», - говорится в сообщении.