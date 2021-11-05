В Афганистане убили женщин-активисток

Четыре женщины были найдены мертвыми в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Об этом сообщил представитель афганского правительства талибов.

По словам местных властей, тела были обнаружены в одном из домов города, а подозреваемые уже задержаны.

«Задержанные признались, что пригласили женщин в дом», - говорится в сообщении «Талибана».

Агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что по крайней мере одна из жертв была активисткой за права женщин. Также сообщается, что эти четыре женщины были коллегами, которые надеялись улететь из аэропорта Мазари-Шарифа для эмиграции.