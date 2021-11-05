Ющенко рассказал об уничтожении армянского оружия в Карабахе

«В Карабахе уничтожено оружия и техники армян на сумму более 4 млрд долларов. Уничтоженную военную технику можно увидеть в Парке военных трофеев в Баку». Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко на панельных дискуссиях «Восточное партнерство: в чем его потенциал?» в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Вместе с тем, по его словам, у армян в Карабахе собственных таких средств не было.

«Каждая ракета, каждая пуля произведена в России. Это все военный экспорт России, та же ситуация царит в Абхазии, Осетии и у нас. Ответы на эти вопросы должны быть найдены», - заявил Виктор Ющенко.