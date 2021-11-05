Омбудсмен об инциденте в Имишли: это противоречит нашим ценностям
Инцидент с 11-летней девочкой в Имишли противоречит национальным и моральным ценностям Азербайджана, заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.
Алиева утверждает, что все общество осуждает этот инцидент.
"Мы постоянно следим за этой ситуацией. Соответствующие государственные органы приняли серьезные меры. Наша работа – усиление просветительской работы среди населения", - заявила омбудсмен.
Напомним, житель Имишлинского района С.Д обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, 11-летней А.Н (имя условное), в результате чего та забеременела. Девочка родила на 31-й неделе беременности в Республиканской клинической больнице, однако младенец не выжил. Девочку, ее мать и брата поместили в приют Агентства социальных услуг.