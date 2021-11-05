Турция хочет увеличить объем грузоперевозок по Баку-Тбилиси-Карс

«Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая является важной составляющей коридора, соединяющего Азию и Европу, превысил 1 млн 360 тыс. тонн». Об этом в интервью агентству «Анадолу» сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, Турция нацелена довести объем транспортировки грузов по железной дороге БТК в среднесрочной перспективе до 3,2 млн тонн, а в дальнесрочном разрезе – до 6,5 млн тонн в год.

Министр отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года и является очередным успешным плодом сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана.

«Благодаря Баку-Тбилиси-Карс и тоннелю «Мармарай» под проливом Босфор сформирован маршрут железнодорожного сообщения от Пекина до Лондона. Срединный транспортный коридор - безопасен и экономичен, он значительно сокращает сроки поставок в Евразийском регионе», - сказал Караисмаилоглу.