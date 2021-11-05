Неизвестная организация похитила израильских солдат

Неизвестная организация, называющая себя «Движение свободы», утверждает, что похитила двух израильских солдат, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Телеканал показал видеоролик с изображением двух мужчин, которые, по утверждению похитителей, являются израильскими солдатами. Время и место похищения не были уточнены.

Похитители заявили, что выкрали двух израильтян, когда те "выполняли секретные миссии за пределами Израиля". Также были названы имена похищенных: Давид Бен Роузи и Давид Перри.

На видео Бен Роузи умолял о помощи, заявляя, что его товарищ плохо себя чувствует.

Согласно репортажу Al Jazeera, злоумышленники настаивают, что похищение израильтян связано с освобождением палестинцев из израильских тюрем. При этом организация "Движение свободы" неизвестна на палестинских территориях.