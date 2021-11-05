Джейхун Байрамов принял Эрику Олсон
В субботу, 6 ноября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон. Об этом сообщили haqqin.az в ведомстве.
В ходе встречи Джейхун Байрамов отметил, что визит Олсон в Азербайджан важен с точки зрения обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, а также текущей ситуации в регионе.
По его словам, между нашими странами существует давнее и успешное партнерство.
В свою очередь, заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу Эрика Олсон заявила, что в ходе визита у нее состоялась очень продуктивная встреча с президентом Азербайджана.
Она также высоко оценила поддержку Азербайджана в вопросах безопасности в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО.
Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе в послевоенный период. Министр проинформировал Олсон о шагах, предпринятых Азербайджаном в одностороннем порядке для реализации трехсторонних заявлений.