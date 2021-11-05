Джейхун Байрамов принял Эрику Олсон

В субботу, 6 ноября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон. Об этом сообщили haqqin.az в ведомстве.

В ходе встречи Джейхун Байрамов отметил, что визит Олсон в Азербайджан важен с точки зрения обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, а также текущей ситуации в регионе.

По его словам, между нашими странами существует давнее и успешное партнерство.