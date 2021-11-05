Главы МИД Азербайджана и Ирана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана. Об этом сообщается в Twitter министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Глава МИД Азербайджана пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления иранскому коллеге, который продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

В ходе разговора Джейхун Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в процветание региона.