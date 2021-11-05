В филармонии состоялся концерт для детей шехидов фото
В Государственной детской филармонии при поддержке Минкультуры состоялся концерт для детей шехидов Отечественной войны.
Мероприятие организовано в связи с годовщиной завершившейся грандиозной победой азербайджанской армии 44-дневной Отечественной войны.
На концерте прозвучали хоры из опер, патриотические и детские песни, также были представлены народная инструментальная музыка, танцевальные ансамбли, детский хор «Шамс» и Детский музыкальный театр.