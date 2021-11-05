Подростки бросили камень в электропоезд Баку-Сумгаит и были задержаны

Задержаны лица, бросившие камень в скоростной электропоезд Баку - Сумгаит, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в Главное управление полиции на транспорте поступила информация о том, что 4 ноября в скоростной пассажирский электропоезд Баку - Сумгаит, когда он проезжал на участке между остановками Новханы и Горадиль, бросили камень. В результате инцидента было разбито боковое стекло последнего вагона поезда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в содеянном трех подростков, жителей Апшеронского района.