МИД Азербайджана: «Армения должна ответить за отравление среды»

Министерство иностранных дел Азербайджана в Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов поделилось публикацией.

«Азербайджан сохраняет приверженность восстановлению естественной жизненной среды на освобожденных от оккупации территориях и обеспокоен крупным ущербом, причиненным Арменией во время незаконной оккупации. Армения должна ответить за отравление жизненной среды и армян, и азербайджанцев в регионе», - говорится в сообщение, опубликованном в Twitter.